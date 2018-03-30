Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Mart 2018 dolar - euro fiyatları)
ntv.com.trEkonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada dolar 3,94, euro 4,86 seviyesinden işlem görüyor.
Son dönemde benzer gelişmekte olan ülke para birimlerinden negatif ayrışan TL'nin dün başlayan değer kazancı devam ediyor.
Bankalararası piyasada dolar/TL 3,94 seviyesinden işlem görüyor. Dolar geçen hafta 4,0375 ile tüm zamanların en yükseğini görmüştü.
Euro/TL de 4,86 düzeyinde hareket ediyor.
Türkiye geçen yıl yüzde 7,4 büyüyerek son 4 yılın en hızlı büyümesini kaydetmişti. Büyüme verisi sonrası dolarda düşüş hızlandı.