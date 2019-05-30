Önceki haftaları yükselişle sürdüren dolar bu haftaki yatay seyrine devam ediyor.
Dün bankalararası piyasada 6 liranın altını test eden dolar/TL, güne 6,01'den işlem görerek başladı. Ardından 5,9625 seviyesine kadar geriledi. Şu dakikalarda 5,97 sınırında alıcı buluyor.
Euro/TL ise 6,63 civarında seyrediyor.
Uzmanlar, yurt içi ve dışında veri gündeminin zayıf olduğunu belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,0350'nin önemli destek konumuna geldiğini, 6,0870 ve 6,1090 seviyelerinin direnç olarak öne çıktığını kaydetti.
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