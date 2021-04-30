Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 30.04.2021 - 09:19

Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

İlişkili Haberler

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Nisan 2021 güncel altın fiyatları

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Merkez Bankası yıl sonu enflasyon tahminini yükseltti

Dün günün ilk bölümünde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumundaki mesajlarıyla 8,13'e kadar gerileyen dolar/TL, sonrasında düşüşünü geri aldı ve hafta boyunca olduğu gibi günü 8,20 civarında tamamladı.

Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 8,19-8,22 düzeyi hakim. Euro/TL ise 10 liranın altındaki seyrini sürdürüyor ve 9,96-9,97 bandında değerleniyor.

Yurt içinde bugün ticaret, turizm ve bankacılık sektörü verileri, yurt dışında Avrupa'da ülkelerden büyüme verileri öne çıkıyor.

Uzmanlar, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

SON HABERLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...