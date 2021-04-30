Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün günün ilk bölümünde TCMB Başkanı Kavcıoğlu'nun enflasyon raporu sunumundaki mesajlarıyla 8,13'e kadar gerileyen dolar/TL, sonrasında düşüşünü geri aldı ve hafta boyunca olduğu gibi günü 8,20 civarında tamamladı.

Bu sabah saatlerinde de dolar/TL için 8,19-8,22 düzeyi hakim. Euro/TL ise 10 liranın altındaki seyrini sürdürüyor ve 9,96-9,97 bandında değerleniyor.

Yurt içinde bugün ticaret, turizm ve bankacılık sektörü verileri, yurt dışında Avrupa'da ülkelerden büyüme verileri öne çıkıyor.

Uzmanlar, enflasyon endişeleri ve buna paralel artan ABD'nin 10 yıllık faizinin, gelişmekte olan ülke varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu belirterek, bu anlamda bugün ABD'de açıklanacak gelir ve harcamalar ile kişisel tüketim harcamaları (PCE) fiyat endeksinin piyasaların yönü üzerinde belirleyici olabileceğini ifade etti.

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