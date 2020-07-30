Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 30.07.2020 - 09:34

Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

İlişkili Haberler

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 30 Temmuz 2020 anlık ve güncel çeyrek ve gram altın fiyatları

SON DAKİKA: Fed faiz kararını açıkladı

SON DAKİKA: Fed faiz kararını açıkladı

Fed'in pandemiden tahrip olan ekonomileri desteklemek için faiz oranlarını sabit tutması kararı sonrasında yükselişe geçen küresel piyasalar, bu sabah itibarıyla karışık bir görünüm sergiliyor.

Yurt içi piyasalar ise Arefe Günü nedeniyle saat 12:30'da kapanacak.

İşlemlerin düşük hacimli seyretmesi beklenirken dolar/TL 6,97'den euro/TL ise 8,19'dan işlem görüyor.

Fed'in tüm üyeleri 15 Mart'tan bu yana geçerli olan yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasındaki kısa dönemli faiz hedef aralığının sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Bugün piyasalar yarım gün açık olacağı için piyasaların sakin geçmesi bekleniyor.

VİDEO: ALTIN YÜKSELİŞİNİ SÜRDÜRÜR MÜ?

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...