Dolar kuru bugün ne kadar? (30 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Fed'in pandemiden tahrip olan ekonomileri desteklemek için faiz oranlarını sabit tutması kararı sonrasında yükselişe geçen küresel piyasalar, bu sabah itibarıyla karışık bir görünüm sergiliyor.

Yurt içi piyasalar ise Arefe Günü nedeniyle saat 12:30'da kapanacak.

İşlemlerin düşük hacimli seyretmesi beklenirken dolar/TL 6,97'den euro/TL ise 8,19'dan işlem görüyor.

Fed'in tüm üyeleri 15 Mart'tan bu yana geçerli olan yüzde 0 ile yüzde 0,25 arasındaki kısa dönemli faiz hedef aralığının sabit tutulması yönünde oy kullandı.

Bugün piyasalar yarım gün açık olacağı için piyasaların sakin geçmesi bekleniyor.

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