Dolar/TL bankalararası piyasada 6,52 civarında seyrediyor. Kur dün yurtiçi piyasaların kapalı olduğu uluslararası işlemlerde 6,89'a kadar yükselmişti.
Euro/TL de 7,60'ın üzerinde işlem görüyor.
Uluslararası piyasada dolar, ABD ile Çin arasında ticaret geriliminin tekrar artmasıyla birlikte risk iştahının azalması sonucu değer kazanırken, gelişmekte olan ülke para birimlerindeki kayıplar da doları destekledi.
Doların başlıca altı para birimi karşısındaki seyrini izleyen endeks dört gün süren düşüşün ardından dün yüzde 0.15 yükseldikten sonra bugün hafif yukarıda 94.748'de bulunuyor.
Analistler, bugün Avrupa'da açıklanacak enflasyon ve işsizlik verilerinin takip edileceğini belirterek, dolar/TL'de teknik açıdan 6,80 seviyesinin direnç, 6,40'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.