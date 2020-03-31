Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mart 2020 döviz euro fiyatları)

31.03.2020 - 12:22
Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da yükselişle 6,58'de' başladı.
Dolar/TL, FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6,38'e kadar gerilemiş ancak corona virüs endişeleriyle 6,60'ın üzerini test etmişti.
Kur, bugün 6,57'de seyrediyor.
Euro/TL de 7,22'de işlem görüyor.
Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.
Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.