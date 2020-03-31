Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Mart 2020 döviz euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 31 Mart 2020 döviz kurları en son ne kadar oldu? Spot piyasada dolar ve euro fiyatlarında son durum.

31.03.2020 - 12:22

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PİYASALAR

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 31 Mart 2020 çeyrek ve gram altın fiyatları

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Benzin ve motorinde indirim bekleniyor

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 arttı

Dış ticaret açığı şubatta yüzde 72 arttı

Dün yüzde 2'ye varan artışla 6,58'e kadar yükselen dolar/TL bu sabaha da yükselişle 6,58'de' başladı. 

Dolar/TL, FED'in sınırsız tahvil alım adımının risk iştahını artırmasıyla geçen hafta 6,38'e kadar gerilemiş ancak corona virüs endişeleriyle 6,60'ın üzerini test etmişti.

Kur, bugün 6,57'de seyrediyor. 

Euro/TL de 7,22'de işlem görüyor.

Uzmanlar, yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Almanya'da işsizlik, Euro Bölgesi'nde Tüketici Fiyat Endeksi ve ABD'de tüketici güven endeksi verilerinin takip edileceğini belirtti.

Covid-19 salgınına ilişkin haber akışının piyasaların yönü üzerinde belirleyici olmaya devam edeceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 6,61'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.

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