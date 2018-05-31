Merkez Bankası'nın art arda attığı adımlar sonrası düşüşüne devam eden dolar sakin seyrini sürdürüyor.



Dolar/TL dün 4,50'nin altına gerilemesi sonrası bugün bankalararası piyasada 4,47 civarında hareket ediyor.



Euro/TL de 5,21-5,22 bandında işlem görüyor.

Merkez Bankası'nın faizde olağanüstü toplantı sonrası 3 puan artışa gitmesi ve bir dizi önlem alması sonrası dolar 4,92'lik tarihi seviyeden geriledi.

Başbakan Yardımcısı Mehmet Şimşek'in Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya ile Londra'da yatırımcılarla bir araya gelmesi piyasalarda iyimserliği artırdı.



Uzmanlar, ABD'de dün açıklanan büyüme, özel sektör istihdamı ve fiyat endeksinin beklentilerin altında kalmasının ardından ABD Merkez Bankası'na (Fed) ilişkin faiz artırım beklentilerinin azaldığını, buna bağlı olarak da küresel dolar talebinin gerilediğini ifade etti.



Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi enflasyon ve ABD'de kişisel gelirler başta olmak üzere yoğun veri akışının takip edileceğini belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 4,40 seviyesinin destek, 4,55'in direnç konumuna geldiğini kaydetti.



Euro İtalya'da liderlerin siyasi çıkmazı yatıştırmak ve olası bir erken seçimden kaçınmak için çalışmalarıyla dün elde ettiği güçlü kazanımlarını koruyor.



Salı günü 1,1510 ile 10 ayın en düşüğünü gören euro/dolar paritesi yeniden 1,16'nın üzerine yükseldi.



Doların altı büyük para birimi karşısındaki performansını ortaya koyan dolar endeksi de 94,08 seviyesinde seyrediyor. Endeks salı günü 95.025 ile yaklaşık yedi ayın zirvesine yükselmişti.

VATANDAŞA GÖRE TL'DEKİ DEĞER KAYBININ SEBEPLERİ (ANKET)

