Dolar kuru bugün ne kadar? (31 Ocak 2022 dolar - euro fiyatları)

İstanbul serbest piyasada dolar 13,5670 liradan, euro 15,1480 liradan haftaya başladı.



Serbest piyasada 13,5650 liradan alınan dolar 13,5670 liradan satılıyor. 15,1460 liradan alınan euronun satış fiyatı ise 15,1480 lira olarak belirlendi.



Cuma günkü kapanışta doların satış fiyatı 13,5870 lira, euronun satış fiyatı ise 15,1530 lira olmuştu.

Küresel piyasalarda, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) şahinleşen para politikası tutumu sonrası dengelenme süreci devam ederken, bu hafta İngiltere ve Avrupa merkez bankalarının faiz kararları ile başta ABD'de tarım dışı istihdam olmak üzere yoğun veri gündemi yatırımcıların odağında bulunuyor.

Bugün yurt içinde dış ticaret dengesi, yurt dışında ise Euro Bölgesi'nde 2021 4. çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH), Almanya'da Tüketici Fiyat Endeksi (TÜFE) ve ABD'de Chicago PMI ve Dallas Fed imalat endeksi verileri takip edilecek.