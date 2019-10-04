Eylül ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 5,70 seviyelerine gerileyen dolar/TL'de düşüş eğilimi bu sabah da devam ediyor. Kur haftanın son işlem gününde 5,69 civarlarında işlem görüyor.
ENFLASYON TEK HANEYE İNDİ (HABERE GİT)
Euro/TL ise 6,25 seviyelerinde yer alıyor.
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Borsa İstanbul, bugünden itibaren dünya borsalarına uyum sağlanması ve etkileşimin artırılması amacıyla 10.00-18.00 saatlerinde kesintisiz sürekli işlem yöntemi uygulamaya başlıyor.
Analistler, ABD'nin Avrupa Birliği'ne yönelik yeni tarife kararının ve açıklanan verilerin ekonomik aktiviteye ilişkin endişeleri artırmasıyla doların diğer para birimleri karşısında değer kazanabileceğini belirtti, teknik açıdan dolar/TL'de 5,65 seviyesinin destek, 5,75'in direnç konumunda olduğunu kaydetti.
DOLAR/TL'DE YÖN NE OLACAK? (5,70'İN ALTI KALICI OLUR MU?) - VİDEO