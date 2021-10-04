Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 04.10.2021 - 09:09

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

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Döviz kurları haftaya yatay başlarken dolar/TL 8,85; euro/TL ise 10,28 seviyelerinden el değiştiriyor.

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Yeni haftanın ilk gününde piyasaların gözü kulağı TÜİK'in açıklayacağı eylül ayı enflasyon rakamlarında olacak.

Merkez Bankası'nın faiz indirimiyle sonuçlanan söylem değişikliği sebebiyle manşet enflasyon kadar çekirdek enflasyon oranı da takip edilecek. Ağustos ayında yıllık enflasyon yüzde 19.25, çekirdek enflasyon ise yüzde 16.76 olarak açıklanmıştı.

Euro Bölgesi Maliye Bakanları ve OPEC toplantıları da takip edilecek.

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