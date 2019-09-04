ABD-Çin ticaret savaşının yarattığı küresel riskten kaçış baskısına Arjantin'in sermaye kontrollerine gitmesi de eklenirken enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından biraz gevşeyerek dünü 5,72 TL seviyelerinde kapatan dolar/TL, bu sabaha 5,73 seviyesinin hemen üzerinde yer alarak başladı.
Dün açıklanan ağustos ayı enflasyon verilerine göre enflasyon beklentinin altında gerçekleşti. Tüketici fiyatları, ağustos ayında aylık bazda yüzde 0,86 artış gösterirken, baz etkisi nedeniyle yıllık TÜFE yüzde 16,65'ten yüzde 15,01'e geriledi. Çekirdek enflasyon ise yıllık bazda yüzde 16,2'den yüzde 13,6 seviyesine geriledi.
Euro/TL ise 6,29 TL seviyesinde yer alıyor.
Uzmanlar, yurt içinde ağustos ayı enflasyon verilerinin piyasa beklentilerinden daha olumlu gerçekleştiğini ve gözlerin 12 Eylül'deki Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısına çevrildiğini belirtti.
Yurt dışında Euro Bölgesi’nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de imalat sanayi PMI verilerinin takip edileceğini ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,7550'nin destek, 5,8250'nin direnç konumunda izleneceğini dile getirdi.
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