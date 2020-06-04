Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Haziran 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalarda değer kaybını sürdüren dolar, Türk Lirası karşısında da güç kaybediyor.

Dün Mayıs ayı enflasyon rakamlarının açıklanmasının ardından 6,73'e kadar gerileyen dolar/TL kuru, yeni güne 6,74 seviyelerinde başladı.

Euro/TL ise 7,57'de yer alıyor.

Küresel piyasalar, corona virüs salgını sonrası normalleşme adımlarına odaklanmışken ABD'deki protestolar endişe unsuru olmaya devam ediyor.

Analistler, ABD'de George Floyd'un polis şiddeti sonucu hayatını kaybetmesinin ardından devam eden protestolara karşın dünya genelinde ekonomilerin yeniden açılmasının ortaya çıkardığı iyimserliğin risk algısını azalttığını kaydetti.

ABD'de George Floyd'un polis tarafından öldürülmesi sonucu başlayan ırkçılık kaşıtı protestolar 9. gününde de devam ediyor. Piyasalar bugün de ABD'de yaşanan protestoları ve yeni tip corona virüs (COVID-19) salgını izlemeye devam edecek.

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