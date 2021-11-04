Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Haberler 04.11.2021 - 07:59
Dün sabah 9,50-9,55 bandında güne başlayan dolar/TL ekim ayı enflasyonunun açıklanmasının ardından 9,67 seviyesine kadar yükseldi.
Dolar/TL bu sabah 9,64 seviyesinde işlem görüyor. Euro ise 11,19 civarında işlem görüyor.
Dolar endeksi, 94,1 seviyelerinde yatay hareket ediyor. Euro/dolar paritesi 1,1592 ile önceki kapanış seviyesinin hemen üzerinde seyrediyor.
Dün yurtdışı piyasalarda Fed kararları beklenirken ABD Merkez Bankası, beklentiler dahilinde politika faizini değiştirmeyerek yüzde 0-0,25 aralığında sabit bıraktı.
Öte yandan Fed, varlık alımlarını azaltmaya kasımda başlayacağını ve varlık alımlarının ayda 15 milyar dolarlık hızla azaltılacağını kaydetti.