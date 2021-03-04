Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 4 Mart 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 04.03.2021 - 09:13

Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Mart 2021 dolar - euro fiyatları)

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Dolar kurunda dalgalı seyir sürüyor. Hafta başında 7,22'ye kadar inen dolar/TL dünkü beklentilerin üzerinde gelen enflasyon verisinin ardından 7,40 üzerine çıktı ve gece tahvil faizlerindeki hareketle sığ piyasada 7,50'yi test etti.

Dolar/TL, bugün 7,42'nin hemen üzerinde değerleniyor. Euro ise 8,97 lira sınırında işlem görüyor.

Dolar endeksi de küresel ölçekte yükselişini sürdürürken 91 puanın üzerindeki seyir sürüyor.

Piyasalarda bugün ABD gündemli yoğun haber akışı izlenecek. İşsizlik başvuruları ve tarım dışı istihdam verilerinin ardından Fed Başkanı Powell'ın konuşması izlenecek.

OPEV ve OPEC dışı petrol üreticilerinin bakanlar toplantısı Viyana'da video konferans yoluyla gerçekleştirilecek.

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