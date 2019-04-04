Dolar, 4 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6338 lira alış fiyatı, 5,6358 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 08.21 itibariyle euro alış fiyatı 6,3390, satış fiyatı ise 6,3512 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 4 Nisan 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,6338 lira alış fiyatı, 5,6358 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Saat 08.21 itibariyle euro alış fiyatı 6,3390, satış fiyatı ise 6,3512 lira seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....