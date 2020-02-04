Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.

Dolar kuru bu sabah, 5,98 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,62'den işlem görüyor.

ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ SÜRÜYOR



Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.

FITCH: SALGIN BÜYÜSE PETROLE TALEP AZALABİLİR



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüsü salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini belirtti.



Bilgi notunda, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.



Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık ÜFE verisinin ve ABD'de işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

﻿ŞANGHAY'DA ÖLÜM SESSİZLİĞİ HAKİM (CORONA VİRÜS ETKİSİ)

