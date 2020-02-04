Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Şubat 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar oldu? Dolar - euro kaç TL? 4 Şubat 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Spot piyasada döviz alış satış fiyatlarında son durum...

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ALTIN FİYATLARI

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Gram altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 4 Şubat 2020 anlık ve güncel gram altın kuru fiyatları

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.

Dolar kuru bu sabah, 5,98 seviyelerinde yer alıyor.

Euro/TL ise 6,62'den işlem görüyor.

ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ SÜRÜYOR

Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.

FITCH: SALGIN BÜYÜSE PETROLE TALEP AZALABİLİR

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüsü salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini belirtti.

Bilgi notunda, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.

Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.

Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık ÜFE verisinin ve ABD'de işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

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