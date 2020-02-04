Dolar kuru bugün ne kadar? (4 Şubat 2020 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Türkiye'de ve dünyada ekonomilerin ocak ayı performanslarına ilişkin verilerin geleceği haftada, dolar/TL kuru geçtiğimiz haftanın kapanış seviyelerinde yer almaya devam ediyor.

Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından 5,9810'dan işlem görüyor.





Küresel piyasalarda koronavirüs kaynaklı belirsizliklere paralel artan dolar talebiyle dün yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü önceki kapanışa göre yüzde 0,05 artışla 5,9867'den tamamladı.



Dolar/TL, bugüne yatay seyirle başlamasının ardından saat 09.45 itibarıyla önceki kapanışın hafif altında 5,9810'dan işlem görüyor. Aynı dakikalarda euro/TL yüzde 0,1 artışla 6,6240'tan, sterlin/TL yüzde 0,1 değer kazancıyla 7,7865'ten satılıyor.

MERKEZ BANKASI'NDAN ENFLASYON AÇIKLAMASI



Euro/dolar paritesi yatay bir seyirle 1,1060'tan, sterlin/dolar de yüzde 0,1 artışla 1,3004'ten işlem görüyor. Dolar endeksi, önceki kapanışın hemen üzerinde 97,8 seviyesinde bulunuyor.



Analistler, Çin'de devam eden yeni tip corona virüsü salgınına ilişkin gelişmelerin yanı sıra Suriye'de artan gerilimin de dolar kuru üzerinde etkili olabileceğini belirterek, bugün yurt içinde reel efektif döviz kuru, yurt dışında Euro Bölgesi'nde ÜFE ve ABD'de fabrika ve dayanıklı mal siparişleri verilerinin takip edileceğini bildirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 6,00 seviyesinin psikolojik açıdan önemli direnç konumunda olduğunu aktaran analistler, 5,95'in destek olarak izleneceğini kaydetti.



ASYA PİYASALARINDA CORANA VİRÜS DEPREMİ SÜRÜYOR



Çin takvimine göre yeni yıl nedeniyle 9 gündür kapalı olan Çin Borsası bu sabah yüzde 9'luk sert düşüşle açıldı. 23 Ocak'tan bu yana kapalı olan hisse piyasalarına Çin Merkez Bankası'nın 174 milyar dolar likidite sağlayacağı haberi de düşüşü durdurmadı.

FITCH: SALGIN BÜYÜSE PETROLE TALEP AZALABİLİR



Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu Fitch Ratings, corona virüsü salgınının büyümesi durumunda petrol talebini azaltabileceğini belirtti.



Bilgi notunda, Brezilya, Norveç ve ABD gibi üretimi artan ülkelerde üretim fazlasının daha da yükselmesine neden olabileceği belirtildi.

Analistler, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerle yeni yıl tatilinin ardından bugün işleme açılan Çin piyasalarındaki yüksek risk algısının varlık fiyatlarında etkili olduğunu kaydetti.



Öte yandan, Suriye ve Libya'daki gelişmelerin jeopolitik risk algısı açısından gündemin odağına yerleştiğini ifade eden analistler, konuya ilişkin haber akışının yakından takip edileceğini bildirdi.



Uzmanlar bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu belirtirken yurt dışında Euro bölgesinde yıllık ÜFE verisinin ve ABD'de işsizlik oranının takip edileceğini belirtti.

﻿ŞANGHAY'DA ÖLÜM SESSİZLİĞİ HAKİM (CORONA VİRÜS ETKİSİ)

