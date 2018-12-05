Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Aralık 2018 dolar - euro fiyatlarında son durum)

Güne yükselişle başlayan dolar/TL, Merkez Bankası'nın 2019 politikası raporu açıklamasının ardından 5,31 seviyelerine kadar geriledi. Kur, şu dakikalarda 5,32 seviyelerinde seyrediyor.

MERKEZ BANKASI, 2019 PARA VE KUR POLİTİKASINI AÇIKLADI



Dün dolar/TL, küresel piyasalarda ticaret savaşına ilişkin iyimserliğin kısa sürmesi, ABD Merkez Bankası'nın (Fed) faiz artırım hızına dair belirsizliklerin endişesi, petrol fiyatlarındaki yükseliş ve iç dinamiklerin etkisiyle 5,4575'e kadar yükselse de günü önceki kapanışa göre yüzde 2,60 artışla 5,3899'dan tamamlandı.



Euro/TL de 6,07'nin üzerinde işlem görüyor.



Euro/dolar paritesi yüzde 0,10 azalışla 1,1327, dolar endeksi yüzde 0,15 artışla 97,11 seviyesinde bulunuyor.



Uzmanlar, bugün ABD piyasalarının kapalı olması nedeniyle iç dinamiklerin öne çıkacağını dile getirdi.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,50'nin güçlü direnç olarak izleneceğini kaydeden uzmanlar, 5,25'in ise destek konumunda bulunduğunu söyledi.

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