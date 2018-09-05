Dün küresel piyasalarda azalan risk iştahı ile yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,37 artışla 6,6630'dan tamamlamıştı.



Dolar/TL, artan jeopolitik risklerin etkisiyle yükselişini bugüne de taşıyarak saat 09.15 itibarıyla önceki kapanışa göre yüzde 0,4 artışla 6,6860 seviyesinde dengeledi. Kur şu dakikalarda 6,69 seviyesinde seyrediyor.

Euro/TL ise yüzde 0,4 yükselişle 7,75'ten işlem görüyor.

Uzmanlar, Suriye'nin kuzeybatısındaki İdlib kentinde Rus savaş uçaklarının çok sayıda sivil yerleşim yeri ve muhaliflerin cephe hatlarını vurmasıyla artan jeopolitik endişelerin, dünya kamuoyundan gelen tepkilerle devam ettiğini kaydetti.



Birleşmiş Milletler (BM) Suriye Özel Temsilcisi Staffan de Mistura, Türkiye, Rusya ve İran heyetleriyle İsviçre'nin Cenevre kentinde 10-11 Eylül'de gerçekleştireceği görüşmelerin Suriye'deki siyasi sürece ilişkin "kader anı" olacağını belirtti.



ABD'nin BM Daimi Temsilcisi Nikki Haley ise İdlib'de kimyasal silah kullanılana kadar kenarda durup beklemeyeceklerini kaydederek, "Bu konuda Başkan da (Donald Trump) kamuoyu önünde açıkça konuşarak 'eğer kimyasal silah kullanılırsa ABD karşılık verecek' demek istedi" ifadelerini kullandı.



DOLAR ENDEKSİ İKİ HAFTANIN EN YÜKSEK SEVİYESİNİ GÖRDÜ



Söz konusu gelişmelerin etkisiyle piyasalarda risk iştahı azalırken, dolar endeksi yükseliş eğilimini sürdürerek uzmanların direnç olarak nitelendirdiği 95,73'ü test etti ve bu seviyenin hemen altında dengelendi.

Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında Avrupa'da hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi, ABD'de dış ticaret verilerinin takip edileceğini belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin direnç, 6,54'ün destek konumuna geldiğini kaydetti.

VİDEO: MERKEZ BANKASI'NDAN 13 EYLÜL'DE FAİZ ARTIŞI GELİR Mİ?

YÜKSELEN PİYASA EKONOMİLERİNE SERMAYE GİRİŞİ AĞUSTOSTA SERT DÜŞTÜ



Öte yandan Uluslararası Finans Enstitüsü (IIF), yükselen piyasa ekonomilerine yönelik sermaye girişlerinin ağustosta bir önceki aya kıyasla yüzde 80'den fazla gerilediğini bildirdi.



Aralarında Arjantin, Brezilya, Çin, Hindistan, Meksika, Rusya, Güney Afrika ve Türkiye'nin de bulunduğu 23 ülkeyi kapsayan raporda, yükselen piyasalara yönelik sermaye girişlerinin ağustos ayında 2,2 milyar dolara gerilediği kaydedildi. Bu rakamın, temmuz ayında gerçekleşen 13,7 milyar dolarlık sermaye akışına kıyasla yüzde 84 daha düşük olması dikkati çekti. Raporda, geçen ay meydana gelen sermaye akışlarının pozitif kalmasında Çin hisselerine yönelik alımların etkili olduğu vurgulanırken, Latin Amerika'nın 3,1 milyar dolarlık sermaye çıkışıyla en fazla kayba uğrayan bölge olduğu bildirildi.



"TÜRKİYE'YE YÖNELİK SERMAYE GİRİŞLERİ TEMMUZDA GÜÇLÜYDÜ"



Raporda, temmuz ayında yaşanan sermaye akışlarına yönelik değerlendirmelere de yer verilirken, "Türkiye'ye yönelik sermaye girişleri temmuzda güçlüydü" ifadesi kullanıldı.



Ülkeye giren sermayenin ağustos ayının başında ve sonunda görece güçlü kaldığına işaret edilen raporda, Türkiye'ye yılın ilk yarısında yaklaşık 25 milyar dolarlık net sermaye girişi olduğu bildirildi.