Dolar/TL gelişmekte olan ülke para birimleri genelindeki iyimserlik, Merkez Bankası'nın sıkılaştırma ve döviz likiditesi adımlarının etkisi ve enflasyon verisi ardından daha fazla sıkılaştırma beklentisiyle 4,612'nin üzerinde seyrediyor.



Kredi derecelendirme kuruluşlarının açıklamalarıyla dün 4,67'in üzerine kadar çıkan dolar/TL enflasyon verisi ve küresel iyimserlikle geriledi.



Euro/TL de 5,39-5,40 bandında hareket ediyor.

Dolar endeksi dün yüzde 0.2 yükseldikten sonra hafif değişimle 94.052'de işlem görüyor.

Piyasalar haftaya çarşamba çıkacak ABD Merkez Bankası (Fed) kararını bekliyor. Mart ayında faizleri artıran Fed'in önümüzdeki haftaki politika toplantısında da faiz oranlarını artırması bekleniyor.

Uzmanlar, perşembe günkü Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Para Politikası Kurulu toplantısı öncesinde döviz kurlarında dalgalı bir seyir izlenebileceğini belirterek, yurt dışında ise cuma günü başlayacak G7 zirvesinin, haftanın en önemli gündem maddesi olduğunu ifade etti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izleneceğini kaydeden analistler, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.



PARTİLERİN CEBE DOKUNAN VAATLERİ (PROF. DR. CEM KILIÇ YORUMLADI)

