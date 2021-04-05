Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

TCMB yönetimindeki değişiklik sonrası sert dalgalanan dolar kuru, siyaset gündeminin izlendiği haftanın ilk gününde yükselişte.

Enflasyon mart ayında da yükselişi sürdürdü. TÜİK verilerine göre; TÜFE aylık bazda yüzde 1,08 artarken, yıllık enflasyon yüzde 16,19'a çıktı.

Geçen haftanın son işlem gününde dalgalı bir günün ardından 8,15'in hemen altında haftayı tamamlayan dolar/TL, bugün mart ayı enflasyon rakamları sonrası 8,10'larda işlem görüyor. Euro/TL ise 9,55'in üzerinde seyrediyor.

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Haftalık bazda yükseliş serisini geçen hafta da devam ettiren dolar endeksi, bugün yüzde 0,1'lik artışla 93,1 seviyesinde bulunurken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 düşüşle 1,1750 seviyelerinde hareket ediyor.



Uzmanlar, enflasyon verilerinin ardından dolar/TL'deki yataya yakın seyrin düşüş yönünde değiştiğini belirterek, Avrupa'da devam eden Paskalya tatili dolayısıyla piyasalarda sakin bir seyir izlenebileceğini söyledi.



Bugün Uluslararası Para Fonu (IMF) ve Dünya Bankası toplantısından gelecek açıklamaların izleneceğini kaydeden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 8,17-8,20 bandının öne çıktığını ifade etti.

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ARŞİV: GRAM ALTINDA YÜKSELİŞ SÜRER Mİ?