Dolar kuru bugün ne kadar? (5 Temmuz 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz hafta 8,70 civarında değerlenen dolar/TL, bugün de 8,68'lerde seyrediyor. Euro/TL ise 10,30'un hemen üzerinde işlem görüyor.

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GÖZLER ENFLASYON RAKAMINDA

Yılın ilk 6 ayına ait enflasyon rakamı bugün belli olacak. Milyonlarca kişiyi yakından ilgilendiren enflasyon rakamları ücret, maaş ve aylıklara yapılacak zamda belirleyici olacak.

CUMHURBAŞKANLIĞI KABİNESİ TOPLANACAK



Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, bugün Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplanacak.



Kabine toplantısında, Kovid-19 aşı programı ve bayram tatilinin süresi başta olmak üzere ülke gündemindeki konuların ele alınması bekleniyor.

Dünya genelinde ise Covid-19'a ilişkin gelişmeler takip ediliyor.