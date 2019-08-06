Dolar, 6 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5560 lira alış fiyatı, 5,5580 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2199 lira alış fiyatı, 6,2270 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....
ntv.com.trEkonomi
Dolar, 6 Ağustos 2019 sabahında bankalararası piyasada 5,5560 lira alış fiyatı, 5,5580 lira satış fiyatıyla işlem görüyor.
Euro ise aynı saatlerde 6,2199 lira alış fiyatı, 6,2270 lira satış fiyatı seviyesinde yer alıyor.
Ayrıntılar geliyor....