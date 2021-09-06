Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

06.09.2021 - 11:10

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Eylül 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 güncel altın fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 6 Eylül 2021 güncel altın fiyatları

Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 8,30 seviyelerinde işlem görüyor.

Cuma günü, yükseliş eğiliminde hareket eden dolar/TL, günü yüzde 0,5 artışla 8,3229 seviyesinden tamamladı.

Dolar/TL, yeni haftaya düşüşle başlamasının ardından saat 10.10 itibarıyla önceki kapanışının yüzde 0,3 altında 8,2985 seviyesinde dengelendi.

Aynı dakikalarda önceki kapanış seviyesine göre euro/TL yüzde 0,37 azalışla 9,8520'den, sterlin/TL de yüzde 0,38 değer kaybıyla 11,4860'tan satılıyor.

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Dolar endeksi yüzde 0,1 artışla 92,19 seviyesine çıkarken, euro/dolar paritesi yüzde 0,1 azalışla 1,1871'den işlem görüyor.

Analistler, son iki haftada dolar endeksindeki sert gerilemeyle birlikte gelişmekte olan ülke para birimlerinin dolar karşısında değer kazanmaya devam ettiğini bildirdi.

Dolar endeksinde 91,9 seviyesinin destek olarak takip edileceğini ifade eden analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınındaki gelişmelerin de varlık fiyatları üzerinde etkili olmayı sürdürdüğünü söyledi.

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