Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Haziran 2023 dolar - euro fiyatları)

/TL 6 Haziran sabahı 21,46'dan işlem görüyor.

/TL ise 23,07'de yer alıyor.

Kabine değişikliğinin ardından haftaya yükselişle başladı. Borsa ilk işlem gününde yaklaşık 3 ayın zirvesine yükseldi. BIST100 endeksi 5 bin 300 puanı geçerek mart başından bu yana en yüksek seviyesine çıktı. Uzmanlara göre, Mehmet Şimşek'in Hazine ve Maliye Bakanlığı'na getirilmesi fiyatlamalarda etkili oluyor.

Dolarda da yükseliş devam ediyor. Geçen hafta 5 günde yüzde 5 artan dolar kuru, yeni haftada 21 liranın üzerine çıktı.

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