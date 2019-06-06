Piyasalar bayram tatilinden dolayı Türkiye'de kapalı olurken Türk Lirası uluslararası piyasalarda işlem görmeye devam ediyor.
Dolar/TL, dün güne negatif seyirle başlamasının ardından 5,66 ile 17 Nisan'dan bu yana gördüğü en düşük seviyeye gerilemişti. Kur bugün 5,77 civarında hareket ediyor.
Euro/TL ise 6,48 civarında seyrediyor.
Mayıs ayının son haftasından bu yana 6 lira seviyesinden kademeli olarak 5,75'in altına kadar inen kur, Fed'in faiz indiriminin fiyatlanmasıyla 98 puan üzerinden 96'ya dek gerileyen dolar endeksiyle birlikte aşağı yönlü eğilimini sürdürüyor.
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