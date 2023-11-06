Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Kasım 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolar, yeni haftanın ilk işlem gününde 28,43 seviyesinde hareket ediyor.

Euro/TL, 30,52 civarında işlem görüyor.

Dünya genelinde açıklanan makroekonomik veriler, politika faizlerinin nihai seviyelerine ulaşmış olabileceğine işaret ediyor.



ABD'de tarım dışı istihdam ekimde 150 bin kişi artarken, işsizlik oranı yüzde 3,8'den 3,9'a yükselerek 21 ayın en yüksek seviyesine çıktı.



Fed'in dikkatle izlediği ve yüzde 0,3 yükselmesi beklenen ortalama saatlik kazanç, yüzde 0,2 artarak 34 dolara ulaştı.



Analistler, ABD'de beklentilerin altında kalan istihdam artışının, ülkede sıkı iş gücü piyasasının gevşemeye başladığına işaret ettiğini ve yatırımcıların Fed'in faiz artışlarında sona gelmiş olabileceğine dair beklentilerinin arttığını belirtti.



Para piyasalarındaki fiyatlamalarda gelecek 3 toplantıda da faiz artışına yönelik ihtimallerin oldukça gerilediğini kaydeden analistler, Fed'in gelecek yıl haziranda faiz indirimlerine başlayabileceğinin öngörüldüğünü ifade etti.



ABD'de tarım dışı istihdam verileri sonrası 10 yıllık hazine tahvil faizi yüzde 4,50'nin altını test ederken, haftanın ilk işlem günüde yüzde 4,58 seviyesinde dengelendi.



ABD'de Tedarik Yönetim Enstitüsü (ISM) hizmet sektörü Satınalma Yöneticileri Endeksi (PMI), 51,8 ile piyasa beklentilerinin altında gerçekleşerek hizmet sektöründeki büyümenin yavaşladığına işaret etti. S&P Global'in açıkladığı ekim ayı hizmet sektörü PMI verisi 50,9'dan 50,6'ya revize edildi.



Fed yetkilileri söz konusu verilerin ardından açıklamalarda bulunurken, Richmond Fed Başkanı Thomas Barkin, iş gücü piyasasının daha iyi bir dengede olduğuna dikkati çekerek, Fed'in faiz oranında zirveye ulaşıp ulaşmadığını bilmediğini aktardı.



POWELL'IN MESAJLARI TAKİP EDİLECEK



Analistler, bu hafta Fed Başkanı Powell'ın perşembe günkü konuşmasının yanı sıra Fed yetkililerinin hafta boyunca yapacakları sözle yönlendirmelerin varlık fiyatları üzerinde etkili olmasının beklendiğini kaydetti.