Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar, 7,08'den işlem görüyor.

Tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyesini gören dolar/TL de dün de 7,10 seviyesini test etmişti.

Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.

Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve açıklanan ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.



Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken; corona virüse dair gelişmelerin piyasalara yansımaları ve son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihaleleri izlenecek.

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