Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 6 Mayıs 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 06.05.2020 - 07:25

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PİYASALAR

Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Mayıs 2020 çeyrek ve gram fiyatları

Altın fiyatları ne kadar oldu? 6 Mayıs 2020 çeyrek ve gram fiyatları

Dolar, 7,08'den işlem görüyor.

Tahminlerden yüksek gelen enflasyon verisi sonrası yükselişini sürdürerek 7,05 ile 13 Ağustos 2018'den beri en yüksek gün içi seviyesini gören dolar/TL de dün de 7,10 seviyesini test etmişti.

Euro/TL ise 7,68 TL’de yer alıyor.

Küresel piyasalar, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışı, yoğun veri gündemi ve açıklanan ilk çeyrek bilançolarının etkisiyle karışık bir seyir izliyor.

Yurt içi piyasalarda ise bugün önemli bir veri gündemi bulunmazken; corona virüse dair gelişmelerin piyasalara yansımaları ve son haftalarda yoğun ilgi gören Hazine ihaleleri izlenecek.

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