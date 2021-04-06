Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 6 Nisan 2021 Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 06.04.2021 - 17:44

Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

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2021 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

2021 Mart ayı enflasyon rakamları açıklandı

Piyasalarda veri bakımından zayıf olan haftanın ikinci gününde, döviz kurları da yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL bugün 8,12'lerden değerleniyor. Euro/TL de benzer şekilde 9,62-9,63 bandında hareket ediyor.

TCMB FYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı enflasyonunda Türk Lirası'nın etkilerine de atıf yaptı.

TCMB, mart ayına yönelik fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığını, gıda grubunda enflasyonun gerilediğini belirtti.

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