Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Piyasalarda veri bakımından zayıf olan haftanın ikinci gününde, döviz kurları da yatay bir başlangıç yaptı.

Dolar/TL bugün 8,12'lerden değerleniyor. Euro/TL de benzer şekilde 9,62-9,63 bandında hareket ediyor.

TCMB FYAT GELİŞMELERİ RAPORUNU YAYIMLADI



Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) mart ayı enflasyonunda Türk Lirası'nın etkilerine de atıf yaptı.



TCMB, mart ayına yönelik fiyat gelişmeleri değerlendirmesinde enflasyondaki yükseliş enerji, hizmet ve temel mallardan kaynaklandığını, gıda grubunda enflasyonun gerilediğini belirtti.

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