Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve Trump'ın İran ve Irak'ı tehdit eden açıklamaları piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Güvenli liman altın tüm dünyada yükselişe geçerek ons fiyatı 1550 doları aştı. İç piyasada gram altın 300 liranın üzerine çıktı.

Dolar/TL yeni haftaya 5,97 seviyesinde başladı.

Euro ise 6,65 TL'den işlem görüyor.

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden olmuş, dolar/TL geçtiğimiz haftayı yine 5.97 TL üzerinde kapatmıştı.





"DOLAR 5,80 TL'NİN ALTINA GİTMEZ"