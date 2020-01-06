Dolar kuru bugün ne kadar? (6 Ocak 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

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ALTINDA YÜKSELİŞ

Çeyrek altın ne kadar? (6 Ocak 2020 altın fiyatları)

Çeyrek altın ne kadar? (6 Ocak 2020 altın fiyatları)

Ortadoğu'da yaşanan gerilim ve Trump'ın İran ve Irak'ı tehdit eden açıklamaları piyasalarda belirsizlikleri artırdı. Güvenli liman altın tüm dünyada yükselişe geçerek ons fiyatı 1550 doları aştı. İç piyasada gram altın 300 liranın üzerine çıktı

Dolar/TL yeni haftaya 5,97 seviyesinde başladı. 

Euro ise 6,65 TL'den işlem görüyor. 

ABD'nin İranlı komutan Kasım Süleymani'yi öldürmesi, 2019'un son haftalarından itibaren yükseliş grafiğini sürdüren dolar kurunda artışa neden olmuş, dolar/TL geçtiğimiz haftayı yine 5.97 TL üzerinde kapatmıştı.


"DOLAR 5,80 TL'NİN ALTINA GİTMEZ"

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