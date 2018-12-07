Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2018 dolar - euro fiyatları)

Güne düşüşle başlamasının ardından 5,34 seviyelerinde seyreden dolar/TL, ABD verilerinin ardından 5,27'nin altına kadar geriledi.



OPEC, PETROL ÜRETİMİNİ 800 BİN VARİL KISACAK

Dün 5,4020'ye kadar yükselen dolar/TL, 5,3199'a kadar gerilemesinin ardından günü önceki kapanışa göre yüzde 0,28 artışla 5,3429'dan tamamladı.



Euro/TL de 6,01 civarında alıcı buluyor.



Euro/dolar paritesi yüzde 0,11 azalışla 1,1370, dolar endeksi yüzde 0,08 artışla 96,88 seviyesinde bulunuyor.



Ticaret savaşına ilişkin ABD ve Çin yetkililerinden gelecek açıklamaların da döviz piyasalarında etkili olacağını ifade eden uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 5,30'un altında kalıcılık sağlanması durumunda 5,10 seviyesinin gündeme gelebileceğini dile getirdi.

ABD'DE TARIM DIŞI İSTİHDAM KASIM'DA BEKLENENİN ALTINDA KALDI



ABD'de tarım dışı istihdam ve ücretler kasım ayında beklentilerin altında kalırken işsizlik oranı yaklaşık 50 yılın en düşük seviyelerinde kaldı. Tarım dışı istihdam kasımda 155 bin artarken işsizlik beklendiği gibi yüzde 3.7 oldu.

Beklenti istihdamın 198 bin artması yönündeydi.

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