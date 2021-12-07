Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 07.12.2021 - 09:01

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

PİYASALAR

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 7 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Çeyrek altın fiyatları bugün kaç TL? 7 Aralık 2021 güncel altın kuru fiyatları

Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün yapılacak

Asgari ücrette kritik ikinci toplantı bugün yapılacak

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın, geçen çarşamba ve cuma günleri döviz piyasasına doğrudan satış yoluyla müdahale ettiğini açıklamasının ardından 13,90 seviyelerinden geri çekildi.

/TL salı günü 13,80 seviyelerinde seyrediyor. 

Şu dakikalarda dolar/TL 13,76 seviyelerinde hareket ediyor. ise 15,54 seviyelerinde yer alıyor. 

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Dolar endeksi, 96, 23 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise 1,1290'dan alıcı buluyor.

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Öte yandan yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksi, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verileri takip edilecek. 

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