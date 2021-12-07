Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Geçtiğimiz hafta Merkez Bankası'nın, geçen çarşamba ve cuma günleri döviz piyasasına doğrudan satış yoluyla müdahale ettiğini açıklamasının ardından 13,90 seviyelerinden geri çekildi.

Dolar/TL salı günü 13,80 seviyelerinde seyrediyor.

Şu dakikalarda dolar/TL 13,76 seviyelerinde hareket ediyor. Euro ise 15,54 seviyelerinde yer alıyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Dolar endeksi, 96, 23 seviyesinde dengelenirken, euro/dolar paritesi ise 1,1290'dan alıcı buluyor.

Bugün Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2022'de uygulanacak asgari ücreti belirlemek üzere ikinci toplantısını Türk-İş'in ev sahipliğinde yapacak.

Öte yandan yurt içinde hazine nakit gerçekleşmeleri, yurt dışında ise Almanya'da sanayi üretimi ve ZEW beklenti endeksi, Euro Bölgesi'nde üçüncü çeyrek Gayrisafi Yurt içi Hasıla (GSYH) ve ABD'de dış ticaret verileri takip edilecek.