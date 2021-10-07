kuru bugün ne kadar? (7 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

- euro kaç TL? kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 07.10.2021 - 09:18

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

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Çeyrek altın fiyatları bugün ne kadar oldu? 7 Ekim 2021 güncel altın fiyatları

piyasalarında hafta genelinde devam eden yatay kapanışlar sürrüyor. Dün sabah saatlerinde 8,93'le tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, kapanışı yine 8,87'den yapmıştı. Bu sabah da benzer seviyeler söz konusu. /TL ile ise 10,26-10,27 bandında seyrediyor.

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Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analist Toplantısı tarafından takip edilecek. Hazine nakit dengesi, haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri günün öne çıkan gelişmeleri olarak izlenecek.

Yurt dışı veri ajandasında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.

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