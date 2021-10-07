Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasalarında hafta genelinde devam eden yatay kapanışlar sürrüyor. Dün sabah saatlerinde 8,93'le tarihi zirvesine yaklaşan dolar/TL, kapanışı yine 8,87'den yapmıştı. Bu sabah da benzer seviyeler söz konusu. Euro/TL ile ise 10,26-10,27 bandında seyrediyor.

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Yurt içi piyasalarda Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası Analist Toplantısı piyasalar tarafından takip edilecek. Hazine nakit dengesi, haftalık rutin para banka ve menkul kıymet istatistikleri günün öne çıkan gelişmeleri olarak izlenecek.

Yurt dışı veri ajandasında ise Almanya'da sanayi üretimi verisi ABD'de haftalık işsizlik maaşı başvuruları bulunuyor.