Piyasada gözler, Merkez Bankası'nın 13 Eylül'deki faiz toplantısına çevrilirken, döviz cephesinde dalgalı seyir devam ediyor.

Yeni ayın ilk haftasının son iş günü olan 7 Eylül'de serbest piyasada Dolar 6,5850 TL'den işlem görüyor.

Dün gün yükselişle başlayan Dolar bir önceki kapanışa göre yüzde 0,36 artışla 6,6250 seviyelerinde dengeledi ve günü 6,57 seviyelerinde kapattı.

Euro/TL ise 7,6478 TL’de işlem görüyor.





Kapalıçarşı'da 6,5830 TL'den alınan dolar 6,5850 TL'den satılıyor. 7,6680 TL alınan euronun satış fiyatı ise 7,6700 TL olarak belirlendi.



Dünkü kapanışta doların satış fiyatı 6,5650 TL, euronun satış fiyatı ise 7,6610 TL olmuştu.

Analistler, bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın, İran Cumhurbaşkanı Hasan Ruhani ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'le birlikte İran'da katılacağı "Üçlü Zirve"den gelecek haberlerin jeopolitik risk algısı üzerinde etkili olabileceğini belirterek, yurt içinde Hazine nakit dengesi, yurt dışında ise ABD'de istihdam raporu ve Euro Bölgesi büyüme verilerinin takip edileceğini kaydetti.



Açıklanacak tarım dışı istihdam artışına ilişkin piyasa beklentisinin 195 bin olduğunu ifade eden analistler, ağustosun son 6-7 yıldır istihdam artışının en zayıf olduğu ay olduğunu, bu eğilimin devam etmesi durumunda dolar endeksinde gerileme görülebileceğini söyledi.



Analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70 ve 6,80 seviyelerinin direnç konumuna geldiğine değinerek, 6,54'ün destek olarak öne çıktığını dile getirdi.





TBB BAŞKANI AYDIN: TL MEVDUAT SAHİPLERİNİN GETİRİSİ ARTACAK

Öte yandan, dün TL mevduatlarında verginin azaltılması ile ilgili değerlendirme yapan TBB Başkanı Aydın, "Düzenleme sayesinde, TL mevduat sahipleri faiz oranlarını yukarıya çekmeden daha iyi getiri imkanı elde etmiş olacak" diye konuştu. Aydın, "Bu düzenlemedeki temel hedef, milli para ile tasarrufun teşvik edilmesi" dedi.

﻿ÇELİK İHRACATI 8 AYDA 9,6 MİLYAR DOLARA ULAŞTI

Ayrıca, dün açıklananTürkiye çelik ihracatı verielerine göre, yılın ilk 8 ayında geçen yılın aynı dönemine göre miktarda yüzde 5,8’lik artışla 12,7 milyon tona, değerde ise yüzde 28,5’lik yükseliş ile 9,6 milyar dolara ulaştı.

BAKAN ALBAYRAK: İTHAL ARA MADDELERİN TÜRKİYE'DE ÜRETİMİ İÇİN DESTEK VERİLECEK

Dün yaşanan bir diğer önemli gelişme ise, Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak, ihracatçıların özellikle ithal ara maddelerin Türkiye'de üretilmesini sağlamasının önemli olduğunu belirterek, "Bu kapsamda bir strateji için bakanlık olarak sizlere gerekli desteği vermeye hazırız" ifadesini kullandı.

VİDEO: MERKEZ BANKASI 13 EYLÜL'DE FAİZ ARTIRACAK MI?

