Dolarda bugün gözler Merkez Bankası’nın faiz kararında. Bazı ekonomistler 50-100 baz puan faiz artışı beklerken bazı ekonomistler faiz artışı olmayacağı görüşünde.
Dün gece 4.55’in altını test eden dolar/TL kurunun yönü 14.00’teki Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısı sonrası belli olacak.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 4,5650 seviyesinde dengelendi. Euro ise 5,40 civarında işlem görüyor.
Ticaret savaşı endişeleri nedeniyle yarın başlayacak G7 zirvesinin öneminin de arttığını belirten uzmanlar, teknik açıdan dolar/TL'de 4,55-4,65 bandının izlenmesi gerektiğini, bu seviyelerin kırılması durumunda kırılma yönüne doğru hareketin ivme kazanabileceğini söyledi.
VIDEO: MERKEZ BANKASI FAİZİ ARTIRIR MI?