Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Haziran 2021 dolar - euro fiyatları)

Döviz piyasaları, veri ajandası bakımından sakin geçmesi beklenen haftanın ilk gününde yatay seyrediyor.



Geçen hafta Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın faiz indirimine işaret eden sözleriyle 8,88'i aşarak rekor tazeleyen dolar/TL, sonrasında haftayı 8,60-8,70 bandında dalgalanarak geçirdi. Veri ve ajanda bakımından sakin başlayan haftanın ilk işlem gününde dolar/TL geçen hafta kapanış seviyeleri olan 8,62-8,64 seviyelerinde değerleniyor. Geçen hafta 10,76 ile tüm zamanların en yüksek seviyelerini gören euro/TL ise 10,49'dan el değiştiriyor.

Dolar endeksi, cuma günü ABD'de açıklanan tarım dışı istihdam verisinin, iş gücü piyasasında iyileşmenin sürdüğünü göstermesine karşın beklentilerin altında kalmasının ardından 90,6 seviyelerinden 90 sınırına kadar geriledi. Yeni haftaya ise sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar endeksi, şu dakikalarda yüzde 0,1'lik artışla 90,2 seviyesinde bulunuyor.



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Küresel piyasalarda ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın açıklamaları sonrası oynaklığın artması beklenirken, bu hafta Avrupa Merkez Bankası'nın (ECB) faiz kararı ve ABD'de enflasyon başta olmak üzere veri akışı takip edilecek.



Hafta sonu, ABD Hazine Bakanı Janet Yellen'ın, "daha yüksek bir faiz seviyesinin hem ABD Merkez Bankası (Fed) hem de toplum için pozitif olacağı" yönündeki söylemi piyasaların odağına yerleşti.



Uzmanlar, Yellen'ın açıklamalarının piyasalarda oynaklığı artırabileceğine dikkati çekerek, Fed'den kısa süre içinde böyle bir adım atması beklenmese de para politikasını etkileyecek haber ve verilerin fiyatlamalarda daha sert hareketliliklere neden olabileceğini söyledi.

Bu hafta yurt içinde, perşembe iş gücü istatistikleri, cuma günü sanayi üretimi ve Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın beklenti anketindeki veriler takip edilecek.