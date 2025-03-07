Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mart 2025 dolar - euro fiyatları)
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Dolar/TL, güne yükselişle başlamasının ardından 36,4930 seviyesinden işlem görüyor.
Dün yatay hareket eden dolar/TL, günü bir önceki kapanışın hemen altında 36,4028'den tamamladı.
Dolar/TL, saat 09.30 itibarıyla yüzde 0,3 artışla 36,4930 seviyesinden işlem görüyor. Aynı dakikalarda avro/TL yüzde 0,3 değer kazancıyla 39,4740'tan ve sterlin/TL yüzde 0,1 primle 47,0380'den satılıyor.
Dolar endeksi ise yüzde 0,1 azalışla 104,0 seviyesinde bulunuyor.
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