Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

07.05.2020 - 08:37

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Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.

Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor. 

Dolar kuru şu sıralarda 7,21 TL'den işlem görüyor. 

Aynı dakikalarda euro ise 7,79 TL'den işlem görüyor. 

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

DOLAR/TL 22 AY ÖNCEKİ ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR

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