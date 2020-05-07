Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.

Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor.

Dolar kuru şu sıralarda 7,21 TL'den işlem görüyor.

Aynı dakikalarda euro ise 7,79 TL'den işlem görüyor.

Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.

DOLAR/TL 22 AY ÖNCEKİ ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR