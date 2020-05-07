Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Mayıs 2020 dolar - euro fiyatları)

07.05.2020 - 08:37
Hafta başında 7,10'u aşan dolar/TL kuru, dün piyasaların açılmasıyla birlikte 7,19'un üzerine tırmandı.
Dolar/TL'de bugün de yükseliş sürüyor.
Dolar kuru şu sıralarda 7,21 TL'den işlem görüyor.
Aynı dakikalarda euro ise 7,79 TL'den işlem görüyor.
Analistler, dünya genelinde yeni tip corona virüs (Covid-19) salgını nedeniyle alınan önlemlerin kademeli olarak kaldırılması ve ekonomilerin yakın zamanda tekrar açılacağına yönelik açıklamaların, risk algısını görece azalttığını ifade etti.
DOLAR/TL 22 AY ÖNCEKİ ZİRVEYE YAKIN SEYREDİYOR