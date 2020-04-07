Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor.



Euro/TL ise 7,32 seviyesinde yer alıyor.



Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirten uzmnlar, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayayarak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

PİYASALAR NİSAN AYINA NASIL BAŞLADI? (GERİ SAYIM 6 NİSAN 2020)