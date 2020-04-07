Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? 7 Nisan 2020 dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

ntv.com.tr 07.04.2020 - 07:50

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PİYASALAR

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Küresel piyasalardaki satıcılı seyre paralel olarak dolar/TL kuru, yeni haftaya yükselişle başlaması sonrasında 6,77 civarında hareket ediyor. 

Euro/TL ise 7,32 seviyesinde yer alıyor.

Bugün yurt içinde ve yurt dışında sakin bir veri gündemi olduğunu belirten uzmnlar, yeni tip corona virüs salgınına ilişkin endişelerin devam ettiğini vurgulayayarak, teknik açıdan dolar/TL'de 6,70'in direnç, 6,60'ın destek konumunda bulunduğunu dile getirdi.

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