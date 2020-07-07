Dolar kuru bugün ne kadar? (7 Temmuz 2020 dolar - euro fiyatları)

Yakalşık 1 aydır yatay bir seyir izleyen ve -6,85-6,87 bandına sabitlenen dolar/TL, yeni güne de 6,86 seviyelerinde başladı.

Aynı dakikalarda euro/TL, 7,76'dan işlem görüyor.

Bugün yurt içinde TL cinsinden hazine nakit dengesi verisinin takip edileceğini belirten uzmanlar, yurt dışında ABD'de IBD/TIPP Ekonomik İyimserlik Endeksi ile IBD/TIPP 6 Aylık Ekonomik Görünüm Endeksi verleri takip edileceğini ifade etti.

Yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınına ilişkin haber akışının gündemdeki yerini koruduğunu belirten analistler, teknik açıdan dolar/TL'de 6,84-6,88 aralığının izleneceğini kaydetti.

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