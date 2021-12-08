Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 08.12.2021 - 09:25

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün piyasaların kapanışından sonra düşüşe geçen dolar/TL, günü 13,50'nin hemen altında tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla hafif yukarı yönlü seyreden dolar/TL 13,61 seviyelerinde işlem görüyor.

/TL ise 15,38'lerde seyrediyor.

GÜNCEL DÖVİZ FİYATLARI İÇİN TIKLAYIN

Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yakından izlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin saat 15'te toplanması bekleniyor.

Yurt dışında da Avrupa Sistemik Risk Kurulu Beşinci Yıllık Konferansı'nda merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.

NTV uygulamasını indirin, gelişmelerden haberdar olun

google-play app-store Huawei App Gallery

EKONOMİ HABERLERİ

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...