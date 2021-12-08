Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dün piyasaların kapanışından sonra düşüşe geçen dolar/TL, günü 13,50'nin hemen altında tamamlamıştı. Bu sabah itibarıyla hafif yukarı yönlü seyreden dolar/TL 13,61 seviyelerinde işlem görüyor.

Euro/TL ise 15,38'lerde seyrediyor.

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Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir verinin olmadığı hafta ortasında Cumhurbaşkanlığı Kabine toplantısı yakından izlenecek.

Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığındaki Kabine'nin saat 15'te toplanması bekleniyor.

Yurt dışında da Avrupa Sistemik Risk Kurulu Beşinci Yıllık Konferansı'nda merkez bankası yetkililerinin konuşmaları takip edilecek.