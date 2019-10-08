Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2019 dolar - euro fiyatlarında son durum)

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ABD Başkanı Donald Trump'ın "Türkiye, sınırların dışında olduğunu düşündüğüm bir şey yaparsa, ekonomisini mahvederim ve yok ederim" dedi. Bu sözler sonrasında yükselişe geçen dolar/TL hızla 5,80'i geçti ve bu sabahki işlemlerde 5,84'ün üzerine çıktı. Dört ayın zirvesini gören kur, şu dakikalarda 5,83 seviyelerinde seyrediyor.



Euro/TL ise aynı saatlerde 6,38 bandının üzerinde yer alıyor.

BORSA GÜNE DÜŞÜŞLE BAŞLADI



Borsa İstanbul'da BIST 100 endeksi, açılışta 723,62 puan azalışla 102.269,58 seviyesine geriledi.



Uzmanlar, teknik açıdan BIST 100 endeksinde 101.200 ve 100.000 seviyelerinin destek konumunda olduğunu kaydetti.



Uzmanlar, Suriye'nin kuzeyinde oluşturulması planlanan güvenli bölge için yapılacak harekata ilişkin haber akışının takip edileceğini belirterek, Trump'ın çelişkili açıklamaları sonrası ABD tarafından gelecek söylemlerin de izlenmesi gerektiğini kaydetti.



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ABD'de iç siyasi çekişmeler nedeniyle Trump'tan gelecek açıklamaların çelişkili olmaya devam etmesinin beklenebileceğini ifade eden uzmanlar, piyasalarda artan oynaklığın ise kısa süreli olacağı tahmininde bulundu.

Uzmanlar, ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın bugün yapacağı konuşmanın piyasalar tarafından takip edileceğini, yatırımcıların Fed'in gelecek dönem faiz politikasına ilişkin bir ipucu arayacağını belirtti.



Teknik açıdan dolar/TL'de 5,84 seviyesinin direnç olarak öne çıktığını dile getiren uzmanlar, 5,75 ve 5,65 seviyelerinin destek konumuna gelebileceğini söyledi.

SURİYE SINIRINDA SON DURUM