Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler 08.10.2021 - 07:39

Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

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Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Merkez Bankası Başkanı Kavcıoğlu'ndan enflasyon mesajı

Güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar/TL 8,88 liradan işlem görüyor. 

/TL ile ise 10,26 bandında seyrediyor.

Dün 8,87 seviyelerinde seyredenken dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunuyordu. 

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılar ve ekonomistlerle bir araya geldi.

Kavcıoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama gördüklerini söyledi, enflasyonun geçici olduğunu belirtti.

Merkez Bankası'nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Kavcıoğlu "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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