Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Ekim 2021 dolar - euro fiyatları)

Güne sınırlı da olsa yükselişle başlayan dolar/TL 8,88 liradan işlem görüyor.

Euro/TL ile ise 10,26 bandında seyrediyor.

Dün dolar kuru 8,87 seviyelerinde seyredenken dolar endeksi de yüzde 0,1 düşüşle 94,1 seviyesinde bulunuyordu.

Merkez Bankası Başkanı Şahap Kavcıoğlu, yatırımcılar ve ekonomistlerle bir araya geldi.



Kavcıoğlu, çekirdek enflasyon göstergelerinde yavaşlama gördüklerini söyledi, enflasyonun geçici olduğunu belirtti.



Merkez Bankası'nın rezervlerinin 85 milyar dolardan 122 milyar dolara yükseldiğini belirten Kavcıoğlu "Kararlı bir şekilde rezervlerimizi artırmaya devam edeceğiz" dedi.

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