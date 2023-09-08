Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Eylül 2023 dolar - euro fiyatları)

Dolarda sınırlı yükseliş görülüyor.

Bankalararası piyasalarda dolar/TL 26,85, euro/TL 28,79 seviyesinde işlem görüyor.

Enflasyonla mücadele kapsamında, temmuz toplantısında 25 baz puan faiz artırarak politika faizini yüzde 5,25-5,50 aralığı ile son 22 yılın zirvesine çıkaran ABD Merkez Bankası'nın (Fed) yılın geri kalanında nasıl adımlar atacağına dair belirsizlikler varlık fiyatlarını etkilemeye devam ediyor.



Dün ülkede açıklanan verilere göre, ilk kez işsizlik maaşı başvurusunda bulunanların sayısı 216 bine gerileyerek beklentilerin altında kalmasıyla şubattan bu yana en düşük seviyeye indi.



Analistler, son dönemde iş gücü piyasasına ilişkin açıklanan verilerin ardından istihdam piyasasını yumuşatmanın Fed'in enflasyonla mücadele programı kapsamında kritik önem kazanabileceğini ifade etti.



Enerji fiyatlarında son dönemde yaşanan artışların enflasyonun diri kalmasına neden olabileceğini anımsatan analistler, bununla birlikte güçlü bir istihdam piyasasının Banka'nın potansiyel faiz artışı ihtiyacını artırabileceğini dile getirdi.



Fed yetkililerinin gelecek dönem politikalara ilişkin sözle yönlendirmeleri de yatırımcıların odağında bulunurken, New York Fed Başkanı John Williams, gelecek yıl işsizlik oranının artmasını ve yüzde 4'ün üzerine yükselmesini beklediğini kaydetti.



Williams ayrıca, beklenenden daha güçlü bir büyüme riski gördüğünü dile getirdi.



Chicago Fed Başkanı Austan Golsbee, "Tartışmalarımızın, faiz oranlarının ne kadar yükselmesi gerektiğiyle ilgili olmayacağı bir döneme hızla yaklaşıyoruz" ifadelerini kullandı.



Öte yandan, ABD Federal Mevduat Sigorta Kurumu (FDIC) da ülkede bankacılık sektörünün karının, bu yılın ikinci çeyreğinde bir önceki çeyreğe kıyasla yüzde 11,3 azaldığını bildirdi.



Ayrıca, Çin hükümetinin kamu görevlilerinin iPhone kullanmalarını yasakladığına ilişkin haber akışının ardından yaklaşık yüzde 4 değer kaybeden Apple'ın hisse fiyatı, dün de yüzde 3'e yakın düşüş kaydetti. Şirketin piyasa değeri, son 2 günde 200 milyar dolar kayba yaklaştı.



ABD ile Çin arasındaki gerilimlere rağmen Apple, Çin'de akıllı telefon satışlarında yüzde 22 ile en büyük paya sahip bulunuyor.



Söz konusu gelişmelerin ardından, dün yüzde 0,1 artışla günü 105 seviyesinden tamamlayarak, 9 Mart'tan bu yana en yüksek günlük kapanışını gerçekleştiren dolar endeksi, şu sıralarda önceki kapanışının yüzde 0,1 altında 104,9 seviyesinde bulunuyor.

