Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Kasım 2021 dolar - euro fiyatları)

Haftaya döviz kurları da yatay seyirle başladı. Dolar/TL ve euro/TL geçen haftanın kapanış seviyeleri olan 9,68 ve 11,19'dan işlem görüyor.

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Piyasaları haftanın ilk günü veri bakımından sakin bir gün bekliyor.

Merkez Bankası Para Politikası Kurulu kasım asyı toplantısından da ekim ayında olduğu gibi bir faiz indirimi beklentisinin oluşması dolardaki hareketin ana nedeni olmaya devam ediyor.



Bunun yanında bu hafta perşembe günü açıklanacak cari açık verisi takip edilecek.

Bugün ise ABD bölgesel Fed başkanlarının yapacağı konuşmalar izlenecek.