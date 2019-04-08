Dolar/TL, haftaya düşüşle başlamasının ardından 5,68'in üzerinde alıcı buluyor.
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Geçen hafta dalgalı bir seyir izleyen ve 5,44 - 5,70 aralığında işlem gören dolar/TL, cuma gününü önceki kapanışa göre yüzde 0,85 değer kazancıyla 5,6400'ten tamamladı.
Euro/TL de 6,40 civarında seyrediyor.
Uzmanlar, bugün yurt içinde veri gündeminin zayıf olduğunu, yurt dışında ABD'nin fabrika siparişlerinin öne çıktığını belirterek, teknik açıdan dolar/TL'de 5,67'nin direnç, 5,55'in destek konumunda takip edileceğini dile getirdi.
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