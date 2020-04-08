Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

08.04.2020 - 07:54

dolar-foto.jpg

Dolar kuru bu sabah 6,77 seviyesinden işlem görüyor. 

Euro ise 7,37 lira seviyesinde.

Dün 6,75 seviyesinden işlem gören dolar/TL gece yarısı 6,80 kıyısından dönmüştü.

Corona virüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor.

Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.

GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE

SON HABERLER

ÖNERİLENLER

DAHA FAZLA GÖSTER

Sayfa Yükleniyor...