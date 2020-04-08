Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Nisan 2020 dolar - euro fiyatları)

08.04.2020 - 07:54
Dolar kuru bu sabah 6,77 seviyesinden işlem görüyor.
Euro ise 7,37 lira seviyesinde.
Dün 6,75 seviyesinden işlem gören dolar/TL gece yarısı 6,80 kıyısından dönmüştü.
Corona virüs vakalarının sayısında artış hızının yavaşlaması piyasalardaki iyimser havayı desteklemeye devam ediyor.
Analistler, yeni tip corona virüs (Covid-19) salgınının ekonomik etkilerini azaltmak için dünya genelinde atılan adımlarla birlikte, belirsizliğin varlık fiyatları üzerinde etkili olmaya devam ettiğini kaydetti.
GRAM ALTINDA TARİHİ ZİRVE