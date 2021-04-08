Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Nisan 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar kuru 8,10-8,20 arasında dar banttaki hareketini sürdürüyor.

Dolar/TL, bugün 8,17 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 9,70'in üzerinde seyrediyor.



Fed'in dün yayınlanan son toplantı tutanaklarına göre Fed yetkilileri corona virüs salgını kaynaklı riskler konusunda temkinli kalmaya devam ederken, toparlanma daha güçlü olana kadar ekonomiyi desteklemeye kararlı.

Bugün yurt içinde BDDK ve TCMB haftalık verileri, yurt dışında Almanya fabrika siparişleri ve ABD işsizlik başvuruları verileri takip edilecek.

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Uzmanlar, artan yeni tip corona virüs vaka sayıları ve sıkılaştırılan tedbirlerin TL varlıkları üzerinde baskıya neden olduğunu, dolar endeksindeki düşüşün ise söz konusu baskıyı hafiflettiğini söyledi.



Dolar endeksi, şu dakikalarda önceki kapanışa göre yüzde 0,2 düşüşle 92,2 seviyesinde bulunuyor.



Bugün yurt içinde veri gündeminin sakin olduğunu ifade eden uzmanlar, yurt dışında ise ABD Merkez Bankası Başkanı Jerome Powell'ın konuşmasının yanı sıra Euro Bölgesi'nde Üretici Fiyat Endeksi ve ABD'de haftalık işsizlik başvuruları verilerinin izleneceğini bildirdi.

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