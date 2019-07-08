Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından dolar/TL yükselişe geçti.
Geçtiğimiz hafta 5,61 seviyesinde piyasayı kapatan dolar/TL bu sabah 5,75 seviyesinde güne başladı.
Euro/TL ise 6,45 TL’de yer alıyor.
Dolar kuru bugün ne kadar? (8 Temmuz 2019 dolar - euro fiyatları)
Ekonomi
Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.
Merkez Bankası Başkanı Murat Çetinkaya’nın görevden alınmasının ardından dolar/TL yükselişe geçti.