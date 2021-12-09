Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

Dolar - euro kaç TL? Dolar kuru en son ne kadar oldu? Bankalararası piyasada döviz kurlarında son durum.

Haberler - ntv.com.tr 09.12.2021 - 09:22

Dolar kuru bugün ne kadar? (9 Aralık 2021 dolar - euro fiyatları)

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Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

Asgari ücret pazarlığında üçüncü toplantı bugün

Dün günü 13,68 lira seviyelerinden tamamlayan dolar/TL, bugün 13,69'dan el değiştiriyor.

/TL ise 15,50'nin hemen altında işlem görüyor. 

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Yurt içi ve yurt dışında öne çıkan bir veri bulunmazken, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) haftalık verileri, Almanya ticaret rakamları ve ABD işsizlik başvuruları takip edilecek.

Ayrıca milyonlarca çalışanın gözü kulağı ise Asgari Ücret Tespit Komisyonunun üçüncü toplantısında olacak.

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